Драпатий направлений для керівництва ОСУВ «Хортиця»

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».

Він водночас зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ — найбільш численної частини ЗСУ.

Про це повідомив у вечірньому зверненні 26 січня президент України Володимир Зеленський:

Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині — генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв.

Паблік Deep State прокоментував це призначення так:

Дуже важлива та необхідна заміна, враховуючи ті катастрофічні проблеми, які назбиралися в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» як на лінії бойового зіткнення так і в медійному просторі при попередньому керівництві. Критично важливо це все виправляти, тож у генерала Михайла Драпатого величезна кількість роботи, в чому йому бажаємо сил, терпіння і наснаги. Новопризначений командувач має велику повагу та позитивну репутацію серед бійців, а також вміння вирішувати проблеми і стабілізувати ситуацію на проблемних ділянках. Сподіваємося, у нього вийде це зробити і на новому місці.

Одночасно з цим Михайло Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

Крім того, генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника Генштабу.

Його завдання — це новий рівень підготовки оперативних штабів і вища якість взаємодії між штабами і фронтом, — сказав Володимир Зеленський.

Гнатов з червня 2024 року командував Обʼєднаними силами ЗСУ — тоді його призначили на цю посаду замість Юрія Содоля.