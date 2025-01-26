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Драпатий направлений для керівництва ОСУВ "Хортиця"
Драпатий направлений для керівництва ОСУВ «Хортиця»https://racurs.ua/ua/n203512-drapatyy-napravlenyy-dlya-kerivnyctva-osuv-hortycya.htmlРакурс
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».
Він водночас зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ — найбільш численної частини ЗСУ.
Про це повідомив у вечірньому зверненні 26 січня президент України Володимир Зеленський:
Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині — генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв.
Паблік Deep State прокоментував це призначення так:
Дуже важлива та необхідна заміна, враховуючи ті катастрофічні проблеми, які назбиралися в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» як на лінії бойового зіткнення так і в медійному просторі при попередньому керівництві. Критично важливо це все виправляти, тож у генерала Михайла Драпатого величезна кількість роботи, в чому йому бажаємо сил, терпіння і наснаги. Новопризначений командувач має велику повагу та позитивну репутацію серед бійців, а також вміння вирішувати проблеми і стабілізувати ситуацію на проблемних ділянках. Сподіваємося, у нього вийде це зробити і на новому місці.
Одночасно з цим Михайло Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.
Крім того, генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника Генштабу.
Його завдання — це новий рівень підготовки оперативних штабів і вища якість взаємодії між штабами і фронтом, — сказав Володимир Зеленський.
Гнатов з червня 2024 року командував Обʼєднаними силами ЗСУ — тоді його призначили на цю посаду замість Юрія Содоля.