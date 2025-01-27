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Ракурс
рф вдарила по критичній інфраструктурі Прикарпаття. Фото: ДСНС

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Прикарпаття

27 січ 2025, 09:19
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Армія російської федерації атакувала Івано-Франківську область.

У ніч на понеділок, 27 січня, на Прикарпатті гриміли вибухи. Ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю росіян стали об'єкти критичної інфраструктури. Про це голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомили у Telegramта Facebook.

На одному з місць удару виникла пожежа, там працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.

Дякуємо силам ППО за захист. І усім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожих атак. Вкотре звертаюсь до мешканців краю не нехтувати сигналами «повітряної тривоги» і подбати про власну безпеку, — зазначила олійниця обласної військової адміністрації.

рф вдарила по критичній інфраструктурі Прикарпаття. Фото: ДСНС

рф вдарила по критичній інфраструктурі Прикарпаття. Фото: ДСНС

рф вдарила по критичній інфраструктурі Прикарпаття. Фото: ДСНС

Нагадаємо, атака безпілотників призвела до пошкодження трьох багатоповерхових будинків у Дніпрі. В одній дев’ятиповерхівці виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. Також пошкодження внаслідок обстрілів виникли у Самарівському та Нікопольському районах.

Джерело: Ракурс


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