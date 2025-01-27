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Ракурс
Взяття в полон російського загарбника, скріншот відео

Прикордонник взяв окупанта у полон дроном (ВІДЕО)

27 січ 2025, 19:57
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Оператор БПЛА «Айс» із підрозділу РУБпАК «PRIME» використав дрон, щоб узяти в полон російського солдата.

Відповідне відео сьогодні, 27 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Замість удару, маневри безпілотника показували шлях противнику в напрямку українських позицій, — зазначають у ДПСУ. — Допомогли з цим й побратими «Кос» і «Форест», адже заряду вже не вистачало. Полоненого доставили до наших військових, його поранений товариш не вижив.

Джерело: Ракурс


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