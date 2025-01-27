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Взяття в полон російського загарбника, скріншот відео
Прикордонник взяв окупанта у полон дроном (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203535-prykordonnyk-vzyav-okupanta-u-polon-dronom-video.htmlРакурс
Оператор БПЛА «Айс» із підрозділу РУБпАК «PRIME» використав дрон, щоб узяти в полон російського солдата.
Відповідне відео сьогодні, 27 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Замість удару, маневри безпілотника показували шлях противнику в напрямку українських позицій, — зазначають у ДПСУ. — Допомогли з цим й побратими «Кос» і «Форест», адже заряду вже не вистачало. Полоненого доставили до наших військових, його поранений товариш не вижив.
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