Оператор БПЛА «Айс» із підрозділу РУБпАК «PRIME» використав дрон, щоб узяти в полон російського солдата.

Відповідне відео сьогодні, 27 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Замість удару, маневри безпілотника показували шлях противнику в напрямку українських позицій, — зазначають у ДПСУ. — Допомогли з цим й побратими «Кос» і «Форест», адже заряду вже не вистачало. Полоненого доставили до наших військових, його поранений товариш не вижив.