рф планувала вбивство генерального директора Rheinmetal. Фото:

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Країна-агресор рф мала план вбивства гендиректора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Загалом, Москва планувала вбивства по всій Європі. А керівник Rheinmetall був однією з цілей. Про це 28 січня заявив заступник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз та кібербезпеки Джеймс Аппатурай у Європарламенті, передає Politico.

За його словами, для своїх намірів росія вербує людей в інтернеті, зокрема «злочинні угруповання, необізнану молодь або мігрантів». У Кремлі поставили за мету створити занепокоєння та підірвати західну підтримку України.

За останні пару років ми стали свідками випадків саботажу в країнах НАТО, під якими я маю на увазі аварію поїздів, підпали, напади на власність політиків, змови з метою вбивства галузевих лідерів, таких як глава Rheinmetall, але були й інші плани, — зазначив Аппатурая.

Нагадаємо, у липні 2024 року світові медіа писали, що США та Німеччина зірвали російський план вбивства гендиректора концерну Rheinmetall через його підтримку України.

План вбивства Паппергера був ретельно підготовленим, але Сполученим Штатам Америки стало відомо про замах. Американці поінформували Німеччину про це, а німецькі спецслужби змогли захистити Паппергера і зірвати плани росіян.