Китай та Індія призупинили закупівлю нафти з росії. Фото:

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Китайська Народна Республіка та Індія припинили закупівлю російської нафти.

Ці дві країни тимчасово зупинили закупівлю нафти у країни агресора через зростання фрахтових ставок на танкери. Бо ж різко зросла плата за перевезення вантажів морськими шляхами або ж фрахт танкерів, на які не поширюються санкції США. Про це повідомило Reuters з посиланням на трейдерів.

Зазначається, що нові американські санкції, які були запроваджені 10 січня, спрямовані проти російського ланцюга постачання нафти, призвели до різкого зростання ставок фрахту танкерів, оскільки деякі покупці й порти в Китаї та Індії уникали суден, що потрапили під санкції.

За інформацією трейдерів, пропозиції на березневу російську нафту ESPO Blend, яку експортують з тихоокеанського порту Козьміно, підскочили до 3−5 дол. за барель до ціни ICE Brent на умовах поставки з судна (DES) в Китай. Такі ціни стали відомі після того, як фрахтові ставки для танкера Aframax на цьому маршруті зросли на мільйони доларів.

Китай перестав торгувати російською нафтою, бо виникла велика різниця у цінах між покупцями та продавцями. А щодо Індії, то країна вже шукає альтернативних постачальників на березень та квітень з Близького Сходу, Африки та США.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що щонайменше 65 танкерів із нафтою не заходять у порти після запровадження санкцій США 10 січня. П’ять танкерів стоять біля китайських портів, ще сім — біля берегів Сінгапуру, решта — біля берегів рф в Балтійському морі та на Далекому Сході.

Джерело: Reuters