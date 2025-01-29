Чоловіка у Запоріжжі мобілізували дорогою на роботу - він переоформлював документи на продовження відстрочки

https://racurs.ua/ua/n203605-cholovika-u-zaporijji-mobilizuvaly-dorogou-na-robotu-vin-pereoformluvav-dokumenty.html

Ракурс

У Запоріжжі чоловіка мобілізували, поки він переоформлював документи на продовження відстрочки, адже його дружина має другу групу інвалідності. Це сталося коли чоловік їхав на роботу.

Максим Чуприна мав при собі довідки про те, що займається переоформленням документів на продовження відстрочки. Та, попри це, його призвали на військову службу й направили до військової частини. Дружині ж повідомили, що чоловіка мобілізували, оскільки він не мав при собі необхідних документів.

7 грудня 2024 року заяву Максима Чуприни про повторне отримання відстрочки від призову розглянули та погодили, але отримати документи на руки чоловік мав 27 грудня, пише «Суспільне».

Уже за кілька днів, коли він їхав на роботу в маршрутці, співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки попросили його вийти й відвезли для перевірки документів до районного військкомату.

Чоловік мав при собі довідки про те, що займається переоформленням документів на продовження відстрочки. Та, попри це, Максима призвали на військову службу й направили до військової частини.

За словами його дружини Тетяни, чоловіка протримали у приміщенні ТЦК весь день. Після того жінка подала в поліцію скаргу про викрадення людини. У військовій частині їй повідомили, що чоловіка мобілізували, оскільки він не мав при собі необхідних документів.

Тетяна має вади зору, тож не може обходитися без сторонньої допомоги, та має другу групу інвалідності. Саме тому в чоловіка була відстрочка.

Я самостійно не можу перейти вулицю, скупитися в магазині, сісти у транспорт. А найстрашніше, що коли вночі лунає тривога — я не можу вийти з дому, бо в темряві зовсім не бачу. У нас є погріб, у якому ми ховалися. Але це було на чоловікові, — розповіла жінка.

Тетяна звернулася до юриста, який підготував позови до суду щодо дій ТЦК, а також подала скаргу на лінію Міноборони.

В обласному ТЦК «Суспільному» повідомили, що на момент мобілізації у військкоматі не мали даних щодо надання відстрочки Чуприні.