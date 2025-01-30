ТЦК не штрафуватимуть обмежено придатних. Фото:

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Обмежено придатні не отримуватимуть штрафів від ТЦК, якщо не пройдуть ВЛК до початку наступного місяця.

Співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не штрафуватимуть обмежено придатних військовозобов’язаних, які не встигнуть пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого. Це питання сьогодні обговорювалося на нараді в Офісі президента. Про це заступник очільника ОП Ірина Верещук повідомила у Telegram.

На нараді були присутні представники Міністерства оборони, ЗСУ, МОЗ, командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич.

У ході наради учасники домовилися також про те, що обмежено придатних не оголошуватимуть у розшук.

Також вони погодили нові терміни повторного проходження медичної комісії для обмежено придатних. Новий план передбачає, що у військовозобов’язаних буде час до 5 червня цього року.

Дуже прошу МОУ, МОЗ та інші дотичні відомства взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо, — написала Верещук.

Нагадаємо, напередодні найближчим часом у Комітеті Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зареєструють законопроект щодо змін правил проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних.