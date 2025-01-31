Депутат замовив вбивство підприємця з Полтавщини. Фото: СБУ

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Замовне вбивство попередили українські правоохоронці в Полтавській області.

Депутат Полтавської обласної ради хотів ліквідувати власника місцевої аграрної компанії, щоб привласнити його бізнес. Він обіцяв своєму водієві заплатити 20 тис. дол. за вбивство. Про це Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 31 січня повідомили у Telegram.

Злочин зловмисники планували здійснити на території місцевої покинутої насосної станції. Саме туди депутат запросив підприємця начебто обговорити робочі питання. Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви.

Вже після вбивства обранець планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою.

Зловмисники перед злочином поводилися дуже обережно — зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково «вживу». Однак це їм не допомогло, бо СБУ спрацювала на на випередження і затримала обох зловмисників «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце зустрічі.

Обом затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, двоє жителів Київщини планували вбити першого заступника міністра охорони здоров’я. Зловмсиники, які підозрюються у спробі замаху, вважали посадовця винним у смерті жінки.