На Одещині бухгалтер військової частини вкрав виплати зниклих безвісти бійців

Бухгалтер військової частини вкрав виплати. Фото: ДБР

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Розкрадання виплат зниклих безвісті воїнів викрили в Одеській області.

В одній із військових частин бухгалтер упродовж року вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої. А начальник не перевіряв ці дані та підписував документи про перерахування грошей. Таким чином було вкрадено 2,3 млн грн, призначених для виплат військовослужбовцям зниклим безвісти. Про це 31 січня повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що співробітники Бюро спільно з поліцейськими та СБУ повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одеської області, який допустив привласнення розкрадання грошей з депонованого рахунку для зниклих безвісти бійців.

Щодо бухгалтера, то вже направлено обвинувальний акт до суду. Наразі фігурант перебуває під вартою, а для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

Нагадаємо, колишній директор одного з департаментів Міноборони України та двоє керівників державного підприємства поставили ЗСУ 400 бракованих великокаліберних кулеметів. Таким чином не лише було завдано збитків державі на понад 193 млн грн, але й бійці ЗСУ наражали себе на небезпеку.