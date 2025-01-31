Українці знову можуть привозити своїх дітей до Великої Британії

https://racurs.ua/ua/n203668-ukrayinci-znovu-mojut-pryvozyty-svoyih-ditey-do-velykoyi-brytaniyi.html

Ракурс

Українці знову можуть привозити своїх дітей до Великої Британії. Це стало можливим після того, як уряд скасував зміни у візових правилах.

У лютому 2024 року британський уряд без попереднього повідомлення змінив візові правила. Українці без права постійного проживання в країні більше не могли приймати родичів за програмою Homes for Ukraine.

Благодійні організації заявили, що посилення візових правил призвело до поділу сімей, і деякі зневірені батьки були змушені привозити своїх дітей до Великої Британії нелегально.

Сьогодні уряд оголосив, що заявку на спонсорство своєї дитини за програмою Homes for Ukraine може подати батько або законний опікун, який перебуває у Великій Британії за будь-якою з візових схем, доступних для українців.

Благодійні організації назвали це «величезним полегшенням для поділених сімей». Однак це не допоможе тим, хто був змушений розлучитися з іншими членами сім’ї, включаючи братів та сестер, батьків чи партнерів, зазначила в інтерв’ю BBC генеральний директор організації Work Rights Centre Дора-Олівія Вікол.

За програмою Homes for Ukraine до Великої Британії з початку російського вторгнення у 2022 році приїхало понад 190 тис. осіб.