ГУР спростувало повідомлення з росії, ніби в Одесі під ракетний удар потрапив Буданов

https://racurs.ua/ua/n203672-gur-sprostuvalo-povidomlennya-z-rosiyi-niby-v-odesi-pid-raketnyy-udar-potrapyv-budanov.html

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ГУР спростовує повідомлення російських пропагандистів, ніби в Одесі під ракетний удар потрапив Кирило Буданов, керівник української розвідки.

Представник розвідки Андрій Юсов написав у Фейсбук пізно увечері 31 січня:

Кирила Буданова не було в Одеському готелі «Брістоль», як бреше рашистська пропаганда. Не було начальника ГУР і в інших історичних спорудах в центрі міста, в центрі, який мав би бути під захистом ЮНЕСКО. Воєнні злочини, геноцидна війна, варварство … русня продовжує переконувати українців, що все російське — зло, мусимо переконати також і світ. В цьому готелі, тоді ще «Красная», працював мій батько. А ще фільм «Дежавю», багато мсклів, його досі люблять, ну от — бйот, значіт нехай горить у пеклі…

Серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі, були норвезькі дипломатичні представники, повідомив президент Володимир Зеленський.

За даними ОВА відомо про трьох постраждалих. Поранення голови отримав хлопець 2006 року народження.

Голова ОВА Олег Кіпер повідомляє про пошкодження фасадів та вибиті вікна у приміщеннях низки будівель: літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії.