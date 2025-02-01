Російську агресію фінансують продажем майна українців з ТОТ, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n203693-okupanty-prodaut-mayno-ukrayinciv-schob-finansuvaty-rosiysku-armiu-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують здійснювати відповідно до свого шахрайського законодавства перереєстрацію майна українців, які були змушені залишити свої домівки.

Незаконно привласнене майно українців згодом продають. Про це сьогодні, 1 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У ЦНС наголошують, що викрадене майно не лише приносить прибуток ворогу, а й безпосередньо фінансує військову агресію рф проти України:

Кошти, отримані з незаконного продажу житла українців, спрямовуються на поповнення військового бюджету рф — закупівлю зброї, спорядження для армії та утримання окупаційних адміністрацій на ТОТ.

Зазначається, що лишу у тимчасово окупованому Криму рашисти вже заробили понад 4,8 млрд рублів від продажу незаконно привласненого майна українців.