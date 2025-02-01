Кількість загиблих у Києві за січень назвали у КМВА

Наслідки російської повітряної атаки на Київ, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203695-kilkist-zagyblyh-u-kyievi-za-sichen-nazvaly-u-kmva.html

Ракурс

У Києві у січні 2025 року на жаль, не обійшлося без жертв внаслідок російських атак.

За місяць від російських атак та падіння уламків загинули п’ятеро людей, ще семеро отримали поранення. Про це сьогодні, 1 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що у січні ворожі удари завдали руйнувань майже в усіх районах міста:

у Дарницькому — тричі;

у Голосіївському, Деснянському, Печерському та Солом’янському — по 2 рази;

у Дніпровському, Святошинському та Шевченківському — по одному разу.

Загалом протягом місяця ворог здійснив 13 атак дронами-камікадзе та один ракетний удар. Повітряну тривогу оголошували 60 разів — це понад 60 годин небезпеки для мешканців міста.

Також ворог намагався дестабілізувати місто іншими методами.