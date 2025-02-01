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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки на Київ, фото: ДСНС

Кількість загиблих у Києві за січень назвали у КМВА

1 лют 2025, 19:12
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У Києві у січні 2025 року на жаль, не обійшлося без жертв внаслідок російських атак.

За місяць від російських атак та падіння уламків загинули п’ятеро людей, ще семеро отримали поранення. Про це сьогодні, 1 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що у січні ворожі удари завдали руйнувань майже в усіх районах міста:

  • у Дарницькому — тричі;
  • у Голосіївському, Деснянському, Печерському та Солом’янському — по 2 рази;
  • у Дніпровському, Святошинському та Шевченківському — по одному разу.

Загалом протягом місяця ворог здійснив 13 атак дронами-камікадзе та один ракетний удар. Повітряну тривогу оголошували 60 разів — це понад 60 годин небезпеки для мешканців міста.

Також ворог намагався дестабілізувати місто іншими методами.

Лише у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 — за один день. Це чергова спроба посіяти паніку, паралізувати місто. Але відповідь має бути одна — ще більша згуртованість та ефективність, — додав Ткаченко.

Джерело: Ракурс


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