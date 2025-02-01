Кадр із суперечливої рекламної кампанії російськомовного видання «Медуза, фото: lureberlin

https://racurs.ua/ua/n203701-marketyngovyy-cynizm-i-lycemirstvo-mzs-pro-reklamu-rosiyskogo-vydannya-meduza.html

Ракурс

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує демонстрацію зображень українців, які постраждали внаслідок російського терору, у нещодавній рекламі російського агентства «Медуза».

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 1 лютого, прес-службою МЗС.

Особливу «нагороду» за маркетинговий цинізм і лицемірство варто віддати агенції Lure з Берліна. Вони показали українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання Meduza. Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, — цілковита ганьба, — наголошують у відомстві.

Речник МЗС Георгій Тихий закликав «негайно видалити весь рекламний контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором, з усіх медіаплатформ, де він з’явився».

Ми також переконані, що українці, чиє горе було цинічно використане, заслуговують на вибачення, — наголосив він.

Нагадаємо, російськомовне інтернет-ЗМІ Meduza, засноване у Латвії у 2014 році журналістами з рф, використало фото з війни в Україні для своєї рекламної компанії, котру зробило берлінське рекламне агентство Lure.

У рекламній кампанії для емоційного ефекту використали кадри російсько-української війни — вибухи, розбомблені міста та навіть фотографію Ярослава Базилевича зі Львова, дружина та три доньки якого загинули внаслідок російського ракетного удару 4 вересня 2024 року.

У «Медузі» заявили, що це їхня перша реклама за 10-річну історію і цією кампанією вони хотіли показати західному читачу, «як страждають російські журналісти в еміграції».