Залужний пропонував наступати на Бєлгород, - ексрадник головкома

https://racurs.ua/ua/n203710-zalujnyy-proponuvav-nastupaty-na-bielgorod-eksradnyk-golovkoma.html

Ракурс

Колишній радник Валерія Залужного Віктор Назаров заявив, що ексголовком у 2022 році пропонував наступати на Бєлгород.

Він каже, що в нього склалося враження, що тоді пропозиції Залужного нікого не зацікавили. Однак уже у 2024 році ідеї про перенесення боїв на територію ворога використали під час Курської операції, яку ексрадник назвав успішною, пише «ВBC Україна».

Залужний запропонував іти на Бєлгород на одній із нарад в РНБО. Така операція мала б відбутися, згідно з його планом, після стабілізації фронту на Донбасі. Потім ексголовком пропонував проводити операції з ураження об'єктів у Криму та операції в глибині території росії, зокрема для ураження енергетики.

Після цього українське командування планувало перенести бойові дії на стик Курської та Бєлгородської областей рф, щоб оточити або блокувати Бєлгород. Цим самим росіяни позбавлялися б можливості бити по Харкову, а також виникала загроза постачання для російського угруповання на Донбасі.

На питання, чому цю операцію не реалізували, ексрадник Залужного сказав, що «це, мабуть, питання політичне».

У нього самого, мовляв, склалося враження, що у 2022 році пропозиції Залужного нікого не зацікавили, однак п’ять складників, які тоді пропонували, начебто зараз реалізовують на Курщині.

Курську операцію Назаров оцінив як успішну, назвавши її такою, яку провели «майже за всіма канонами військового мистецтва», адже її вдалося тримати в таємниці до останнього і зробити несподіваною для ворога.