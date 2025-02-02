Дональд Трамп прагне зробити Канаду новим штатом США

https://racurs.ua/ua/n203722-kanada-maie-staty-51-m-shtatom-ssha-tramp.html

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Президент США Дональд Трамп у новому дописі у його соціальній мережі Truth Social, опублікованому сьогодні, 2 лютого, знову заявив, що Канада має стати новим штатом США.

Свою заяву він аргументував тим, що США, за його словами, платять «сотні мільярдів доларів, щоб субсидіювати Канаду».

За його словами, для такого «субсидіювання» немає ніяких підстав:

Нам не потрібно нічого з того, що вони мають. Ми маємо необмежену кількість енергії, повинні виробляти власні автомобілі і маємо більше деревини, ніж можемо використати.

Трамп заявив, що без «цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна».

Жорстоко, але правда! Тому Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади — І ЖОДНИХ ТАРИФІВ! — наголосив він.

В іншому своєму дописі сьогодні Трамп поскаржився на «тарифне лоббі» і заявив, що «такі країни, як Канада, Мексика, Китай і багато інших» десятиліттями здійснювали «пограбування Америки».

США мають великі дефіцити з Канадою, Мексикою та Китаєм (і майже з усіма країнами!), заборгували 36 трильйонів доларів, — заявив він. — Виробляйте свій продукт у сша, і не буде ніяких тарифів!

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Трамп увів 25% мито для товарів із Канади.