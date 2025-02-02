Серед загиблих у Полтаві ідентифікували тіло ще однієї дитини

Наслідки російського ракетного удару по Полтаві, фото: Полтавська ОВА

https://racurs.ua/ua/n203728-sered-zagyblyh-u-poltavi-identyfikuvaly-tilo-sche-odniieyi-dytyny.html

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У Полтаві серед загиблих внаслідок ракетного удару, завданого рашистами по багатоквартирному будинку 1 лютого, ідентифікували тіло ще однієї дитини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Таким чином, внаслідок ворожого удару загинуло троє дітей — віком сім, дев’ять та 12 років.

Нагадаємо, аварійно-рятувальні та роботи на місці ракетного удару у Полтаві тривали майже півтори доби й вже завершені. Всього загинули 14 людей, ще 20 постраждали.