БпЛА вночі уразили заводи у Волгограді та Астрахані. Фото:

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Країна-агресор росія вночі 3 лютого була під масованим ударом безпілотників.

Російське Міністерство оборони заявило про нібито відбиття чергової атаки дронів. Окупанти стверджують про «знищення» 70 БпЛА над Волгоградською, Астраханською, Бєлгородською, Курською та Воронезькою областями. Про це вороже оборонне відомство повідомило у соцмережах.

Низка вибухів прогриміло у Волгограді. Російська пропаганда пише, що був атакований нафтопереробний завод, що належить «Лукойлу». Там виникли пожежі. У деяких районах міста зникало світло. А російські військові заявили про нібито збиття 25 дронів у цьому регіоні.

Крім того, гучно та яскраво вночі було й у Астрахані. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, там БпЛА влучили у Астраханський газопереробний завод — одне з ключових російських підприємств, яке забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину та дизельного пального.

Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери, — зазначив Коваленко.

Через атаку дронів план «Килим» вводили відразу в п’яти російських аеропортах — в Астрахані, Казані, Нижньокамську, Саратові та Ульяновську.

Нагадаємо, у ніч на 31 січня українські дрони завдали ураження по ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка», який за проектною потужністю входить у в топ-10 найбільших російських нафтопереробних заводів та задіяний у забезпеченні армії рф. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.