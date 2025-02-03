Викладача Київського нацуніверситету культури та мистецтв відсторонили від роботи після звинувачень у харасменті

https://racurs.ua/ua/n203762-harasment-v-nacuniversyteti-kultury-ta-mystectv-vykladacha-vidstoronyly.html

Ракурс

Режисера Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ після звинувачень у сексуальних домаганнях

Його звинувачують в харасменті, приниженні студентів та домаганнях.

Першою про сексуальні домагання з боку режисера написала акторка й колишня студентка цього майстра Єлизавета Яковишина.

За її словами, він робив «антицелюлітні масажі студенткам в окремих аудиторіях», а також називав їх «повіями» та «бл##ями».

Балабан також висловлював думку про статеве життя молодих акторок і сексуально домагався деяких з них.

Інша студентка, Єлизавета Павленко, в коментарях під дописом Яковишиної пише, що під час репетиції режисер розвертав дівчину спиною до інших та без попередження знімав з неї майку.

В той момент я відчувала себе повністю беззахисною, приниженою. На мені була лише репетиційна форма — чорна майка, бо нам було наказано ходити без ліфчиків і топів під приводом того, що це нібито сприяє нашому розкриттю як акторів, — зазначає Павленко.

Деякі студенти натомість виступили на захист Олександра Балабана. Наприклад, Євгенія Симончук каже, що він ніколи не поводився ганебно з нею чи її однокурсниками. Вона навчається у викладача вже близько пʼяти років. Інший студент Влад Шклярук зазначив, що Балабан став для нього «чоловіком, з якого він міг брати приклад, як бути гідним та не боятись перешкод». Він також вважає, що Балабан дає студентам все, що треба для того, щоб стати актором.

Балабан — режисер-постановник близько 70 вистав та документальних фільмів. Він працював режисером-постановником в Харківському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка, Одеському академічному театрі музичної комедії, Київському академічному театрі драми та комедії. Він написав книгу «За лаштунками холодно».

У КНУКіМ Балабан викладав такі дисципліни: «Майстерність актора», «Майстерність актора та пластична культура», «Сценічна мова», «Робота актора в кіно-телемюзиклах», «Переддипломна практика».

Нагадаємо, раніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від освітнього процесу після звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень до студенток.

Згодом ще одного викладача університету Карпенка-Карого Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці щодо студентів.