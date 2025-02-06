Українців на ТОТ змушують отримувати російські паспорти, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n203841-okupanty-zayavyly-pro-zavershennya-pasportyzaciyi-tot-cns.html

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У міністерстві внутрішніх справ рф опублікували інформацію про завершення процесу паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України.

Про це сьогодні, 6 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, за словами заступника міністра внутрішніх справ рф Олександра Горового, протягом 2024 року на ТОТ сходу та півдня України «успішно завершено» видачу російських паспортів. При цьому в цій заяві не згадувався анексований АР Крим, що свідчить про відокремлення цього регіону від загального процесу паспортизації, — зазначають у ЦНС.

Таким чином, згідно із законодавством окупантів, після завершення так званої паспортизації всі, хто не отримав ворожий паспорт, фактично будуть визнані «іноземцями»:

це означає, що окупаційна адміністрація матиме формальне підґрунтя для масових депортацій або інших форм репресій щодо таких осіб;

за правилами окупантів, «іноземці» можуть перебувати на контрольованій рф території не більше 90 днів, після чого їх можуть примусово депортувати в глиб території росії або затримати для проведення додаткового тиску.

Таким чином, наголошують у ЦНС, примусова паспортизація є не лише інструментом асиміляції, а й способом обліку населення на ТОТ:

цей інструмент тиску дозволяє окупантам встановити точну кількість жителів, їхній вік, місце проживання та сімейний стан тощо;

такі дані ворог також має намір використати для подальшого проведення мобілізаційних заходів.

Фактично, російсько-окупаційні адміністрації створюють умови для українців, які вимушено залишаються в окупації — отримати ворожий паспорт і бути відправленим на фронт, або отримати статус «нелегал» з ризиком депортації в глибинку ворожої держави, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що примусова паспортизація є воєнним злочином згідно з міжнародним правом.