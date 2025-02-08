Трамп анулював допуск Байдена до секретних даних. Фото:

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Президент США Дональд Трамп анулював допуск до секретних даних свого попередника Джо Байдена.

Американський лідер, посилаючись на звіт спецпрокурора Роберта Хура, заявив, що колишній президент має проблеми з пам’яттю. Також він наголосив, що «найкращі роки йому не можна довіряти секретну інформацію». Про це Трамп написав у соціальній мережі у Truth Social.

За його словами, зараз немає необхідності в тому, щоб Джо Байден продовжував отримувати доступ до секретної інформації. Трамп нагадав, щоБайден сам «створив прецедент» у 2021 році, припинивши йому доступ до інформації про національну безпеку.

Джо, тебе звільнено. Зробимо Америку великою знову! — зазначив президент.

Нагадаємо, 7 лютого ррезидент США Дональд Трамп звинуватив Міжнародний кримінальний суд у «неналежних діях» проти його країни, Ізраїлю й інших американських союзників.