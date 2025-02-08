Війська рф із північнокорейцями знову пішли в штурм на Курщині

https://racurs.ua/ua/n203899-viyska-rf-iz-pivnichnokoreycyamy-znovu-pishly-v-shturm-na-kurschyni-video.html

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47 бригада «Маґура» із суміжниками зупиняють нову масовану атаку рф. Цього разу противник змінив тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту.

Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин. Йшли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на баггі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами.

Та наші воїни продовжують міцно тримати лінію зіткнення — по ворогу відпрацювали всі підрозділи 47 бригади. Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти.

Втрати росіян у цьому штурмі — щонайменше рота живої сили.