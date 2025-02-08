У ЗСУ розробляють спеціальний контракт для українців у віці 18-24 років

https://racurs.ua/ua/n203900-u-zsu-rozroblyaut-specialnyy-kontrakt-dlya-ukrayinciv-u-vici-18-24-rokiv.html

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В Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців у віці 18−24 років.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

Він підкреслив, що йдеться не про мобілізацію, а саме про добровільний контракт, який можна буде укласти терміном на рік.

Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони … опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація, — акцентував глава держави.

За словами Зеленського, молодим людям буде запропоноване «дуже високе грошове забезпечення».

Є спеціальний контракт, буде багато пільг … також дуже високе грошове забезпечення. Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями, — продовжив він.

Президент також уточнив, що це буде контракт на один рік.

На зниженні мобілізаційного віку до 18 років нібито наполягає найважливіший союзник України — США. Але влада у Києві запевняє, що мобілізувати 18-річних наразі не планують і жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не розглядають.