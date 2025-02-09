Після Байдена Трамп також позбавив доступу до держтаємниці Блінкена й Саллівана

Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive – GetArchive

https://racurs.ua/ua/n203905-pislya-baydena-tramp-takoj-pozbavyv-dostupu-do-derjtaiemnyci-blinkena-y-sallivana.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп скасував допуск до державної таємниці колишнього державного секретаря Ентоні Блінкена та колишнього радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників Білого дому.

Цей крок був зроблений наступного дня після того, як Трамп заявив, що анулював допуск до державної таємниці свого попередника Джо Байдена, припинивши його доступ до щоденних брифінгів розвідки, — зазначає агентство.

За інформацією агентства, президент США також анулював допуск:

заступниці генерального прокурора Байдена Лізи Монако, яка допомагала координувати реакцію Міністерства юстиції США на напад прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року;

генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс і окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, які вели справи проти Трампа.

Хоча відкликання допусків може не мати негайного впливу, це ще одна ознака зростаючого розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримували брифінги розвідки, щоб вони могли консультувати чинних президентів з питань національної безпеки та зовнішньої політики", — наголошує агентство.

У 2021 році Байден відкликав допуск до секретної інформації у Трампа, який тоді був колишнім президентом.

Минулого місяця міністр оборони США Піт Хеггет скасував особисту охорону та допуск до державної таємниці Марка Міллі, генерала армії у відставці та колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Джерело: Reuters