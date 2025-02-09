В окупованому Сіверськодонецьку зменшують обсяги показового «відновлення» міста, фото: LiveJournal

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Ракурс

Російська Перм, яка «шефствує" над тимчасово окупованим Сіверськодонецьком Луганської області, зменшує обсяги допомоги із показового «відновлення» міста.

Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Якщо минулоріч росіяни рапортували про 15 пофарбованих багатоповерхівок та інших об'єктів, то у 2025 році обіцяють тільки 12. Капітальних ремонтів не передбачено — лише заміна вікон, радіаторів, перекриття даху, — вказано в повідомленні.

Крім того, росіяни розпочали процес з ліквідації шкіл на ТОТ Луганщини. Про це сьогодні повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що покинуті будівлі планують передати підрозділам російської армії.

Окупанти тимчасово окупованих районів Луганської області через демографічну кризу та відсутність належної кількості дітей шкільного віку почали процес закриття та/або об'єднання низки шкіл, - вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі дії здійснюватимуть в межах чергового російського «національного проєкту». Окупанти запланували об'єднання малонаселених шкіл, а деякі школи будуть укрупнені разом із дитячими садочками, щоб виправдати існування.