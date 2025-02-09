Викладача зі Львова знайшли побитим під Житомиром. Фото:

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Ракурс

ТЦК викрало та побило працівника Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відповідна інформація поширилася у соціальних мережах. Лаборант ЛНУ Степан Більченко зник після того, як його забрали в ТЦК для уточнення даних. Згодом його із травмами знайшли на трасі під Житомиром. Про мобілізацію викладача розповів друг Більченка Владислав Кононов. Відповідний допис 9 лютого він зробив у Facebook.

Як стверджує Кононов, Більченка зупинили працівники військкомату, коли той ішов на роботу до вишу, де працює старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття. Згодом його доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП нібито для оновлення облікових даних.

Кононов стверджує, що його друг пройшов ВЛК «без належного медичного огляду» і наголосив, що той страждає на синдром обструктивного апное сну.

Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом, — заявив друг мобілізованого і додав, що Більченко мав дві законні підстави для відстрочки.

За словами Кононова, Більченко зник після того, як його забрали в ТЦК для уточнення даних, а згодом його із травмами знайшли на трасі.

У Львівському обласному ТЦК та СП вже відреагували на цю інформацію та заявили, що Більченко не перебував на військовому обліку й не оновлював військово-облікові дані. Медкомісія показала, що він придатний до служби, а жодних медичних, чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку, мобілізований не представив. Тому його доставили до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки.

У навчальному центрі, куди привезли, а Більченка, повідомили, що лаборант нібито пішов у СЗЧ і вистрибнув з автомобіля. Саме внаслідок падіння він і зазнав травм. Згодом його знайшли на трасі у Житомирській області.

Поліція Житомирщини заявила, що правоохоронці встановлюють, як мобілізований зазнав пошкоджень, коли його везли до тренінгового центру. Проводиться розслідування у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Нагадаємо, в Чернівцях правоохоронці доставили до ТЦК 32-річного місцевого, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Під час проходження військово-лікарської комісії він помер.