Наслідки ударів по Нікопольщині. Фото: ОВА

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Ракурс

Армія російської федерація вкотре обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини.

Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню «Град» та важкої артилерії. Також противник застосував дрон-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок обстрілів Нікополя, Марганецької та Мирівської громад були пошкоджені два промислові підприємства. Один із приватних будинків повністю знищений, а ще 17 були пошкоджені. Також пошкоджені два п’ятиповерхові будинки та 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи та лінії електропередач. На щастя, ніхто не постраждав.

Очільник ОВА додав, що оборонці неба з повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною поять ворожихбезпілотників.

Нагадаємо, 9 лютого російські окупанти завдали по Костянтинівці семи авіаційних ударів. Поранення дістали п’ятеро людей, всі вони перебувають у лікарнях. Внаслідок обстрілу в місті були пошкоджені 127 об'єктів.