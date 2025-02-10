ЄС готується до захоплення російських танкерів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203938-ievrosouz-gotuietsya-do-zahoplennya-tankeriv-rf-u-baltiyskomu-mori-politico.html

Ракурс

Країни Європи готують масштабні затримання російських нафтових танкерів у Балтійському морі.

У грудні 2024 року Фінляндія захопила танкер Eagle S за підозрою у пошкодженні підводної лінію електропередачі, що з'єднує Естонію з Фінляндією. З’ясувалося, що це судно перевозило 100 тис. барелів нафти із Санкт-Петербурга. Таким чином порушувалися західні санкції. Про це повідомило видання Politico.

Наразі європейці розробляють нове законодавство, щоб додати юридичної ваги захопленню суден з так званого тіньового флоту росії. Пропозиції, що розглядаються, включають використання міжнародного права для арешту суден з екологічних або піратських причин. Якщо це не вдасться, країни можуть діяти самостійно, спільно вводячи нові національні закони для затримання більшої кількості суден у більш далеких морських зонах.

Як наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, майже половина підсанкційної торгівлі російською нафтою проходить саме через Фінську затоку. Такі дії несуть і екологічні загрози, а також призводять до атак на європейську підводну інфраструктуру.

Ми не можемо заблокувати все море, але ми можемо контролювати більше… Є багато можливостей, — стверджує міністр.

Politico пише, що Європу все більше розчаровує те, що росія продовжує транспортувати свою нафту й ухилятися від західних санкцій, покладаючись на постійно зростаючий «тіньовий флот».

Нагадаємо, 10 січня США запровадили масштабний пакет санкцій проти компаній-операторів російського «тіньового флоту» та їх суден. До санкційного списку потрапили дві російські нафтові компанії «Сургутнефтегаз» й «Газпром Нефть» та найбільша російська суднохідна компанія «Совкомфлот» й 69 її суден.

Джерело: Politico