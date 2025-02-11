Усі педпрацівники у дошкільній освіті матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки — 56 днів

https://racurs.ua/ua/n203971-usi-pedpracivnyky-u-doshkilniy-osviti-matymut-odnakovu-tryvalist-schorichnoyi-vidpustky.html

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Усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти тепер матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки — 56 днів.

Про це повідомив 11 лютого міністра освіти та науки Оксен Лісовий.

Сьогодні уряд ухвалив постанову, яка вносить зміни до відповідного Порядку, уніфікуючи терміни щорічної відпустки для всіх працівників дошкілля. Це одне з важливих нововведень Закону України «Про дошкільну освіту». Така норма є справедливою для всіх працівників ЗДО і сприяє поліпшенню їхніх умов праці, — написав міністр у Фейсбук.

Кого з педагогічних працівників торкнуться зміни?

директорів;

завідувачів;

вихователів-методистів;

інструкторів з фізкультури;

практичних психологів;

соціальних педагогів.

Окрім того, відповідним рішенням уряд вніс зміни до Переліку педагогічних посад, доповнивши його такими позиціями, зокрема, як заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання.