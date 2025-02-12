Будівля телеканалу ATR постраждала внаслідок російської ракетної атаки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203995-rosiyska-raketa-poshkodyla-budivlu-krymskotatarskogo-telekanalu-atr-u-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві під час російської ракетної атаки в ніч на сьогодні, 12 лютого, було пошкоджено будівлю кримськотатарського телеканалу ATR.

Про це повідомив заступник генерального директора каналу Айдер Муждабаєв, опублікувавши у своєму YouTube-каналі відео, котре показує завдані руйнування.

За його словами, журналісти не постраждали, однак редакція зазнала значних руйнувань.

Муждабаєв зазначив, що вибух пошкодив внутрішні приміщення телеканалу:

Пошкоджено приміщення редакції новин, наша студія, звідки ми виходили в ефір. Тепер тут усе в руїнах.

На думку Муждабаєва, удар по телеканалу був цілеспрямованим.

Не може бути випадковістю те, що ракета влучила саме сюди. Спочатку російський спецназ штурмував ATR у Криму, потім телеканал змушений був покинути півострів, — зазначив Муждабаєв. — Його фінансувала Україна, але згодом цю підтримку припинили. А тепер нас просто знищили фізично.

Ворогам заважає незалежне телебачення корінного народу Криму, і вони вирішили його ліквідувати, — додав він.

ATR розпочав мовлення 1 вересня 2006 року у Сімферополі. Після окупації Криму телеканал зіткнувся з тиском з боку російських загарбників і був змушений припинити мовлення у Криму 1 квітня 2015 року. Керівництво вирішило врятувати канал, перенісши його до материкової України. Із 17 червня 2015 року канал веде мовлення з Києва.