Російська ракета пошкодила будівлю кримськотатарського телеканалу ATR у Києві (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203995-rosiyska-raketa-poshkodyla-budivlu-krymskotatarskogo-telekanalu-atr-u-kyievi-video.htmlРакурс
У Києві під час російської ракетної атаки в ніч на сьогодні, 12 лютого, було пошкоджено будівлю кримськотатарського телеканалу ATR.
Про це повідомив заступник генерального директора каналу Айдер Муждабаєв, опублікувавши у своєму YouTube-каналі відео, котре показує завдані руйнування.
За його словами, журналісти не постраждали, однак редакція зазнала значних руйнувань.
Муждабаєв зазначив, що вибух пошкодив внутрішні приміщення телеканалу:
Пошкоджено приміщення редакції новин, наша студія, звідки ми виходили в ефір. Тепер тут усе в руїнах.
На думку Муждабаєва, удар по телеканалу був цілеспрямованим.
Не може бути випадковістю те, що ракета влучила саме сюди. Спочатку російський спецназ штурмував ATR у Криму, потім телеканал змушений був покинути півострів, — зазначив Муждабаєв. — Його фінансувала Україна, але згодом цю підтримку припинили. А тепер нас просто знищили фізично.
Ворогам заважає незалежне телебачення корінного народу Криму, і вони вирішили його ліквідувати, — додав він.
ATR розпочав мовлення 1 вересня 2006 року у Сімферополі. Після окупації Криму телеканал зіткнувся з тиском з боку російських загарбників і був змушений припинити мовлення у Криму 1 квітня 2015 року. Керівництво вирішило врятувати канал, перенісши його до материкової України. Із 17 червня 2015 року канал веде мовлення з Києва.