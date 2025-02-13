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Ракурс
Росіяни вночі масовано атакували Одещину «Шахедами». Фото: ДСНС

Росіяни вночі масовано атакували Одещину «Шахедами» (ФОТО)

13 лют 2025, 10:49
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Масована атака російських ударних безпілотників відбулася на Одеську область.

Минулої ночі, 13 лютого, противник спрямував БпЛА на Ізмаїльський район. Над знищенням ворожих дронів працювали українські сили протиповітряної оборони. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Зазначається, що атака з повітря призвела до пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу.

Також осколки посікли автомобіль, всередині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна. Постраждалу у стані середньої ступеню важкості госпіталізували до лікарні.

Зараз на місці руйнувань працюють всі відповідні служби. А правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян.

Росіяни вночі масовано атакували Одещину «Шахедами». Фото: ДСНС

Росіяни вночі масовано атакували Одещину «Шахедами». Фото: ДСНС

Росіяни вночі масовано атакували Одещину «Шахедами». Фото: ДСНС

Росіяни вночі масовано атакували Одещину «Шахедами». Фото: ДСНС

Нагадаємо, минулої ночі українська протиповітряна оборона збила 85 зі 140 дронів, запущених росіянами по Україні. Ще 52 БпЛА не досягли цілей й були локаційно втрачені. Є руйнування в двох областях.

Джерело: Ракурс


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