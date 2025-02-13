Зеленський прокоментував санкції РНБО проти Порошенка

https://racurs.ua/ua/n204022-zelenskyy-prokomentuvav-sankciyi-rnbo-proty-poroshenka.html

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував санкції РНБО проти Порошенка й заявив, що зніме їх, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

Про це передає кореспондентка Суспільного.

Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я цього не бачив, а як було до мене — складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди: Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди, — заявив він.

За його словами, санкції запровадили «через виведення мільярдів гривень під час війни».

Під час відвідування Хмельницької АЕС президент сказав, що він також «має інформацію» про нібито відмивання коштів через фонди на підтримку ЗСУ — гроші буцімто «передавали членам своєї партії».

12 лютого РНБО запровадила санкції проти Порошенка, бізнесменів Коломойського, Жеваго та Боголюбова, а також проти Медведчука.

Серед ключового — блокування активів та тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися ними.

Порошенко назвав рішення ввести санкції проти нього «антиконституційним» і «політично мотивованим».