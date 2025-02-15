Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n204082-chudova-promova-tramp-prokomentuvav-vystup-vensa-u-munheni.html

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Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про виступ свого віце-президента Джей Ді Венса на безпековій конференції у Мюнхені.

Американський лідер заявив, що вважає «чудовою» промову Венса у Мюнхені. Трамп вважає, що європейці «добре сприйняли» критику представника Вашингтону. Про це інформує телеканал CNN, посилаючись на заяву президента Сполучених Штатів Америки.

І я думаю, що це правда, що в Європі втрачають своє чудове право на свободу слова, — зазначив він.

Також Трамп додав, що Європа «повинна бути обережною», і наголосив, що континент «має велику імміграційну проблему».

Нагадаємо, 14 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції віце-президент США Джей Ді Венс звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати праворадикальні партії до влади.

Американський посадовець заявив і про проблеми міграції в Європі, які «виникли внаслідок рішень політиків по всьому континенту та світу за останні 10 років». Також Венс заявив, що «Європа відійшла від наших спільних цінностей».

Джерела: CNN