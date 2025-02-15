Президент Володимир Зеленський у Мюнхені. Фото: ОП

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Угоду зі США про корисні копалини не підписали, бо вона не захищає інтереси України.

Президент Володимир Зеленський особисто не дозволив міністрам погодити цей документ. За словами глави держави, угода не лише не доопрацьована, але й не захищає українські інтереси. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками участі у безпековій конференції в Мюнхені.

Угода підписується на рівні міністрів. Але я президент і буду мати на якість цього документу вплив. І тому я не дав міністрам підписувати угоду, тому що вона не готова, на мою думку. Вона ще не готова для того, щоб захистити наші інтереси, — зазначив він.

Тим часом видання Financial Times поінформувало, що Зеленський відмовився передати США близько 50% прав на українські родовища рідкісноземельних корисних копалин через відсутність конкретних гарантій безпеки з боку Вашингтона. Президент України наполягає, що будь-які домовленості щодо видобутку та використання стратегічних ресурсів мають бути безпосередньо пов’язані з наданням Україні гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів та Європи. Президент намагається домовитися про кращу угоду.

Інші заяви Зеленського на підсумковій прес-конференції:

Війна не в США і не в Євросоюзі. Війна в Україні. Тому Україна повинна вирішувати, хто має бути за столом переговорів.

путін готовий тільки до припинення вогню, а наше завдання зупинити війну, досягти миру і не втратити підтримки.

Питання виборів підіймає лише путін та деякі голоси в США. Наразі це суперечить нашому законодавству.

Я бачив, хтось каже, що у Саудівській Аравії буде зустріч на рівні президентів США та рф. Якісь мирні переговори. Навіть наш прапор поставили… Я не знаю що це. Це не серйозно.

Також Зеленський заявив, що хоче поїхати зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом на фронт. На думку президента, американцям треба більше деталей та знань про те, що відбувається в зоні бойових дій.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала до США опрацьований українськими юристами меморандум про фінансову угоду між країнами, яка стосується корисних копалин.