Майже 150 російських дронів вночі атакували Україну. Фото:

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Ракурс

Масовану атаку безпілотників вночі відбивали українські захисники неба.

У ніч на 17 лютого росія спрямувала по Україні 147 ударних БпЛА типу Shahed й безпілотників-імітаторів різних типів. Дрони ворог запускав з території країни-агресора Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. У Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях вдалося збити 83 безпілотники. Ще 59 дронів були локаційно втрачені.

У Повітряних силах заявили, що внаслідок атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, минулої ночі росія атакувала Запоріжжя 10 безпілотниками типу «Шахед». Під час нальоту в місті лунали вибухи і виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирні на приватні житлові будинки.