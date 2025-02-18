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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ
103 ворожі безпілотники збили в ніч на 18 лютого (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n204147-103-voroji-bezpilotnyky-zbyly-v-nich-na-18-lutogo-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 лютого (із 19.00 17 лютого), атакували Україну загалом 176 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски здійснювалися із шести напрямків — тимчасово окупованого Криму та російських Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово й Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00:
- підтверджено збиття 103 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях;
- 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина, — додали в Повітряних силах.
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