ЗМІ дізналися умови угоди про партнерство, яку адміністрація Трампа запропонувала Україні

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Британське видання The Telegraph дізналося умови проекту про «партнерство», яку адміністрація нового президента США Дональда Трампа нещодавно запропонувала Україні.

Якщо цей проект буде прийнятий, вимоги Трампа охоплять більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, пізніше зменшені на Лондонській конференції в 1921 році та за планом Дауеса в 1924 році. Водночас він, схоже, готовий повністю зняти росію з гачка, — наголошує видання.

Зазначається, що цей документ, позначений як «привілейований та конфіденційний», датований 7 лютого 2025 року.

У ньому йдеться про те, що США та Україна повинні створити спільний інвестиційний фонд для того, щоб «ворожі сторони конфлікту не отримали користі від відновлення України».

Проекти угоди передбачав, що:

Україна, окрім рідкісноземельних мінералів, мала б передати під контроль США порти та інфраструктуру, мінеральні, нафтові та газові ресурси;

США отримували б 50% доходу України від видобутку власних ресурсів та 50% від вартості «всіх нових ліцензій, виданих третім особам»;

на користь США буде «застава на такі доходи». За словами близького до переговорів джерела, «цей пункт означає «спочатку платіть нам, а потім годуйте своїх дітей»;

фонд мав би право встановлювати способи, умови, терміни та критерії відбору всіх майбутніх проектів щодо українських ресурсів.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський сам запропонував ідею надати США пряму частку в рідкісних земних елементах та критичних мінералах України під час візиту до Трамп-Тауер у вересні, сподіваючись, що це посприяє продовженню поставок зброї та стримуватиме росію від нових нападів.

Він, ймовірно, не сподівався зіткнутися з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори, переможені у війні. Вони гірші за фінансові штрафи, накладені на Німеччину та Японію після їх поразки в 1945 році, — наголошує видання.

Джерело: The Telegraph