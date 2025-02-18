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Ракурс
Європейський Союз готує пакет військової допомоги Україні на 6 млрд євро

ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 6 млрд євро

18 лют 2025, 20:03
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Європейський Союз готує пакет військової допомоги Україні на 6 млрд євро.

Про це 18 лютого повідомили у видання Politico.

Так Євросоюз хоче посилити стратегічну позицію Києва на початку переговорів з росією під проводом США.

Пакет має містити все — від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем ППО. Про нього можуть оголосити перед третьою річницею повномасштабної війни.

Деякі європейські дипломати зауважують, що 6 млрд євро — це початкова вартість пакета, вона може зрости до 10 млрд євро або навіть більше.

Нагадаємо, керівництво ЄС та лідери деяких його країн 17 лютого провели неформальний саміт у Парижі. На 19 лютого Франція сликає повторне таке зібрання. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з єврокомісарами планує 24 лютого приїхати до Києва.

Джерело: Ракурс


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