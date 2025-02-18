G7 може посилити обмеження вартості нафти з рф, щоб спонукати Москву до миру

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«Група семи» G7 може посилити обмеження вартості російської нафти, щоб спонукати Москву до миру.

Країни обговорюють перегляд граничної вартості сировини — зараз вона коштує 60 дол. за барель. Це могло б стимулювати Кремль до переговорів про повноцінний мир в Україні, пише Bloomberg.

G7 має вийти з офіційною заявою 24 лютого. Того ж дня союзники хочуть зустрітися з Володимиром Зеленським.

Поки що незрозуміло, чи всі партнери організації одноголосно підтримують документ. Імовірно, його змінюватимуть, оскільки дипломати продовжують переговори.

У документі країни підкреслюють, що закликатимуть до справедливого та довготривалого миру в Україні. Вони вважають, що будь-які перемовини мають відбуватися за участі Києва та залишати можливість для євроатлантичної інтеграції держави.

Нагадаємо, що на початку грудня 2022 року члени G7, а також Австралія та Європейський Союз обмежили ціну на російську нафту, встановивши максимальний рівень у 60 дол. за барель.

З 5 лютого 2023 року ці країни ввели нову цінову стелю на російські нафтопродукти: 100 дол. — для дизельного пального, 45 дол. — для різних мастил.