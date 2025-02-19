Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти рф. Фото:

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Нова санкції проти російської федерації погодили в Євросоюзі.

У середу, 19 лютого, посли країн Європейського Союзу погодили 16-й пакет санкцій проти росії. Офіційне ухвалення санкцій очікують 24 лютого. У той день міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За інформацією Euronews, новий санкційний пакет міститиме заборону на імпорт російського необробленого алюмінію, який імпортують у вигляді злитків, плит і як заготовлення. Зазначається, що ця сировина становить близько 6% імпорту алюмінію в ЄС, навіть попри зменшення частки за останні роки.

Також під обмеження потраплять 73 судна, які входять до так званого тіньового флоту росії. Також у санкційному списку опинилися 13 російських банків з електронної системи SWIFT. Крім того, мовлення в ЄС призупинять ще вісім російських медіа.

Нагадаємо, 27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодились на продовження санкцій проти росії ще на шість місяців. Ці обмеження продовжать залишати агресора без доходів на фінансування війни.

Джерела: «Радіо Свобода», Euronews