Санкції проти росії продовжив ЄС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203525-ministry-zakordonnyh-sprav-ies-prodovjyly-sankciyi-proty-rf.html

Ракурс

Продовження європейських санкцій проти рф погодили ще на півроку.

У понеділок, 27 січня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодились на продовження санкцій проти росії ще на шість місяців. Ці обмеження продовжать залишати агресора без доходів на фінансування війни. Про це верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила у соцмережі Х.

Європа виконує: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти росії. Це й надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування війни. рф повинна заплатити за шкоду, яку вони завдають, — йдеться у дописі.

Як відомо, проти продовження цих санкцій виступала Угорщина. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявляв, що Брюссель повинен адаптуватися до «нової ситуації» та скасувати санкції проти рф. А якщо Україна таки хоче продовження європейських санкцій, то вона має відновити транзит російського газу. Однак згодом Будапешт погодився не блокувати продовження санкцій.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли що 16-й пакет європейських санкцій, зокрема, включатиме обмеження на десятки суден тіньового флоту, які перевозять російську нафту, та подальший експортний контроль за товарами, які використовуються у військових цілях.