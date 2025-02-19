Віце-президент США пригрозив Зеленському за «нападки» на Трампа

Джей Ді Венс, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n204191-vice-prezydent-ssha-prygrozyv-zelenskomu-za-napadky-na-trampa.html

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Віце-президент США Джей Ді Венс застеріг українського президента Володимира Зеленського від «нападок» на президента США Дональда Трампа, заявивши, що публічне «оббріхування» його може мати лише зворотні наслідки.

Про це Венс заявив у розмові з британським виданням DailyMail через кілька годин після того, як Зеленський звинуватив Трампа в тому, що той живе в «дезінформаційному просторі», створеному росією.

Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента (США — ред.), обливаючи його брудом у державних ЗМІ … це найгірший спосіб поводження з цією адміністрацією, — наголосив Венс.

Венс заявив, що Зеленський отримував «погані поради» щодо того, як взаємодіяти з новою адміністрацією.

Ми, безумовно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але ми, очевидно, вважаємо, що ця війна повинна швидко завершитися, — продовжив Венс.

Такою є політика президента Сполучених Штатів. Вона не базується на російській дезінформації. Вона ґрунтується на тому, що Дональд Трамп, я думаю, знає багато про геополітику і має дуже сильну позицію, і має сильну позицію протягом дуже довгого часу, — додав він.

Джерело: DailyMail