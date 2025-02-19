Спецпредставник Трампа Келлог вже зустрівся з Сирським та керівниками розвідок

Кіт Келлог, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/ua/n204192-specpredstavnyk-trampa-kellog-vje-zustrivsya-z-syrskym-ta-kerivnykamy-rozvidok.html

Ракурс

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, який сьогодні, 19 лютого, прибув із візитом до України, вже зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, керівниками розвідок і спецслужб, а також з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що його зустріч із Келлогом відбудеться завтра, 20 лютого:

На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною.

Зеленський наголосив, що разом із Америкою та Європою мир може бути надійнішим.

Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а й спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни — війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром, — додав він.

Нагадаємо, Келлог прибув до Києва сьогодні вранці. На столичному вокзалі Келлога його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.