Якщо АдН отримає на виборах 20%, вона буде сильнішою, ніж партія Гітлера у 1930 році

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Якщо партія «Альтернатива для Німеччини» отримає на виборах 20% голосів або більше, вона буде сильнішою, ніж нацистська НСДАП на виборах до рейхстагу 1930 року. Про це повідомив інститут вивчення громадської думки Forsa.

Таку історичну паралель співробітники інституту наводять у зв’язку з поточними даними опитувань: рейтинг правої партії «Альтернатива для Німеччини» становить 22%. У 1930 році на виборах до рейхстагу нацистська партія Адольфа Гітлера набрала 18,3% голосів. На той раз НСДАП вперше стала другою за силою партією. У Німеччині та її межами АдГ нерідко порівнюють з нацистами.

Це надзвичайно різке та суперечливе порівняння, вважає редактор BILD Олена Глекнер. Тому що різницю між двома партіями величезні. Глава Forsa Манфред Гюльнер — не історик, який аналізує можливі подібності та відмінності, а фахівець із опитувань громадської думки, який дивиться лише на цифри.

Експерти не вважають АдН відродженням НСДАП. Частину партії справді складають праві екстремісти, і партія терпимо ставиться до членів, яких за їх висловлювання справедливо можна назвати фашистами. Управління захисту конституції має чимало приводів для підозр у тому, що АдН хоче підірвати Основний закон. Проте, на відміну гітлерівської партії, АдН не рекламує війну і ненависть до євреїв.

Є й чимало інших відмінностей порівняно з 1920-ми. Економічна ситуація в Німеччині не така погана, як напередодні приходу нацистів до влади. Незважаючи на рецесію та інфляцію, зараз немає ні масового безробіття, ні глобальної економічної кризи. І є ще одна вирішальна відмінність, нагадує редактор BILD: сьогодні Німеччина це консолідована демократія. Федеративна Республіка має сильні інститути, незалежну судову систему і сильну конституцію.

Наразі АдН ще дуже далека від того, щоб отримати більшість голосів, резюмує Олена Глекнер. За даними Forsa, багато виборців не хочуть мати з нею нічого спільного. Респонденти також побоюються, що одного прекрасного дня АдН може увійти до складу уряду.