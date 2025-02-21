Споживання залишається стабільно високим, для промисловості застосовують обмеження — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n204225-spojyvannya-zalyshaietsya-stabilno-vysokym-dlya-promyslovosti-zastosovuut-obmejennya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні споживання електроенергії залишається стабільно високим.
Про це сьогодні, 21 лютого, повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- станом на 8.30 сьогоднішнього дня рівень споживання був таким же, як в цей час попереднього дня — у четвер;
- вчора, 20 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня — у середу, 19 лютого;
- для збалансування енергосистеми сьогодні з 06.00 до 20.00 вимушено застосовуються заходи обмеження потужності для промисловості.
Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго), — зазначила у компанії.
Водночас в «Укренерго» наголошують, що необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься до кінця доби.
Будь ласка, обмежте використання потужних електроприладів. Не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно, — закликають у компанії.
Також триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб'єкти в Одеській області.
Наразі оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів м. Одеса, — зазначають в «Укренерго».