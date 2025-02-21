В Україні застосовують застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості

https://racurs.ua/ua/n204225-spojyvannya-zalyshaietsya-stabilno-vysokym-dlya-promyslovosti-zastosovuut-obmejennya-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні споживання електроенергії залишається стабільно високим.

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

станом на 8.30 сьогоднішнього дня рівень споживання був таким же, як в цей час попереднього дня — у четвер;

вчора, 20 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня — у середу, 19 лютого;

для збалансування енергосистеми сьогодні з 06.00 до 20.00 вимушено застосовуються заходи обмеження потужності для промисловості.

Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго), — зазначила у компанії.

Водночас в «Укренерго» наголошують, що необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься до кінця доби.

Будь ласка, обмежте використання потужних електроприладів. Не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно, — закликають у компанії.

Також триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб'єкти в Одеській області.