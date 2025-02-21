Президент США Дональд Трамп. Фото:

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Президент США Дональд Трамп пояснив, чому президента України Володимира Зеленського не запросили на переговори з росією у Саудівську Аравію.

Американський лідер заявив, що Зеленському «необов'язково» бути присутнім на переговорах про Україну. Його запрошення не було пріоритетом, «тому що він погано вів переговори». Про це Трамп заявив 21 лютого, повідомила репортер CBS News Дженніфер Джейкобс у соціальній мережі Х.

Я не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах. Чесно кажучи, я хотів, щоб він туди не їздив. Це була б даремна поїздка, — процитувала вона Трампа.

Глава Білого дому дав зрозуміти, що росія відповідальна за збройний напад на Україну. І додав, що диктатору володимиру путіну не обов’язково укладати угоду.

росія напала. Але у них не було причин для нападу… путін хоче укласти угоду. Хоча він не повинен, тому що якби він захотів, то отримав би всю країну, — зазначив американський лідер.

При цьому глава США звинуватив Зеленського в тому, що той не зміг врегулювати збройний конфлікт, невдовзі після того, як російське вторгнення розпочалося.

Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч, — я хочу сказати, що це не було пріоритетом, тому що досі він погано справлявся з переговорами. По-перше, війни не повинно було бути, а якщо вже вона почалася, її потрібно було врегулювати негайно, це можна було зробити, — розповів Трамп.

Також президент Сполучених Штатів назвав «даремною» поїздку міністра фінансів Скотта Бессента до Києва.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав українського президента Володимира Зеленського «диктатором"і заявив, що Україна «зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів», яка була була потрібна для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України гроші.

Джерело: CBS News