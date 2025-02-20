Трамп продовжив атаки на Зеленського - президенту України дісталося за "зрив" угоди про копалини

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Президент США Дональд Трамп заявив, що «Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів».

За його словами, ця угода була потрібна для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України гроші.

Трамп під час виступу на саміті Future Investment Initiative у Маямі знову назвав Зеленського «диктатором». Крім того, він заявив, що Зеленський повинен «діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни».

Раніше за Трампа, якого нібито образив Зеленський, заступився віце-президент Венс. А радник президента США Волnц сказав, що відносини між Трампом і Зеленським «однозначно рухаються в неправильному напрямку».

Ці відносини зараз перебувають у стані розчарування й однозначно йдуть в неправильному напрямку. Але президент Трамп зосереджений на тому, щоб завершити бойові дії, досягти перемир’я та укладення ширшої угоди, — сказав Волтц.

Нагадаємо, Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів» заявив, що США витратили на підтримку України 350 мільярдів доларів. Він також виступив за проведення виборів в Україні і сказав, що підтримка Зеленського серед українців «упала до 4%".

Зеленский виступив на прес-конференції. Він заявив, що 4% рейтингу довіряють українському президенту і 90% американської допомоги — неправда.