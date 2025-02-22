Делегації США та рф знову зустрінуться у Саудівській Аравії 25 лютого. Про це заявив Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів.

Трамп повідомив, що делегації США та рф знову зустрінуться у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії.

Також глава Білого дому повторив свою заяву, що росія хоче укласти угоду.

Зеленський і путін повинні «зібратися разом», щоб припинити війну в Україні, заявив президент США Дональд Трамп. Трамп також заявив, що США близькі до підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин.

Ми або підпишемо угоду, або з «ними» буде багато проблем, — сказав Трамп про припинення вогню в Україні.

Повний переклад заяви Трампа під час його пресової конференції у Білому домі:

— Чи ввважаєти ви путіна диктатором?

Я думаю, що президент путін і президент Зеленський мають сісти за стіл переговорів, тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей.

Зараз гинуть молоді військові. Якби ви бачили ті знімки з супутника, які бачив я, але такого ви ніколи не бачили.

Військові гинуть тисячами щотижня, тисячами щотижня. Прямо зараз їх вбивають.

Саме тому я хочу бачити перемир’я і хочу укласти угоду (з росією-ред.).

Я думаю, у нас є шанс укласти угоду.

Мені потрібно було переконатися, що росія цього хоче. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом, але вона таки сталася. Тож я застряг у ній і хочу зупинити загибель людей.

Знаєте, це не дуже впливає на Сполучені Штати. Це по інший бік океану. Це впливає на Європу.

І ми вклали втричі більше грошей. Ми вклали 300 мільярдів. Вони — 100 мільярдів.

І, знаєте, Європа робить це у вигляді позики.

А Байден просто давав їм (Україні-ред.) гроші. Не було ніякої позики. Не було ніякого забезпечення. Не було нічого.

Застава була невідомо чим. Тож ми або підпишемо угоду, або у нас буде багато проблем з ними. Ми підпишемо угоду, щоб отримати заставу, бо мусимо це зробити.

Ми витрачаємо наші бюджети.

Вони витрачають свою кров. Так. І вони дуже хоробрі і, знаєте, у всіх сенсах, які ви можете собі уявити.

Але ми витрачаємо наш бюджет на якусь країну, яка дуже далеко. І це нормально. Але до нас треба ставитися так само, як до Європи.

Європа отримує свої гроші назад. По суті, Європа майже нічого не дає, тому що вони отримують їх назад у вигляді позики.

І це гарантована позика. Ми не отримуємо наші гроші назад, і ми зазнаємо втрат.

Я маю на увазі, ми більше не хочемо цього робити. Тож ми підписуємо угоду, сподіваюся, в найближчий досить короткий термін, яка забезпечить нам повернення 400 або 500 мільярдів доларів.

Ми витратили 300 мільярдів.

Знаєте, ще одна річ, Європа — це 100. Ми — це 300.

Ми вважаємо, що це має вирівнятися.

Іншими словами, вони повинні знайти більше грошей, тому що це має величезний вплив на Європу.

На нас це не дуже впливає, тому що між нами величезний, прекрасний океан. Але це впливає.

І Байден ніколи не повинен був втягувати нас у цей безлад.