Роботизована платформа «Воля-Е». Фото:

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Роботизовану логістично-евакуаційну платформу «Воля-Е» випробували в Україні.

Нового робота протестували в умовах, наближених до бойових, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Машину придбали норвезький благодійний фонд HMM Helsehjelp Ukraina. Про це 22 лютого Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Зазначається, що основне призначення цієї техніки — вивезти пораненого до точки евакуації, де чекатиме медевак. За словами військових, такі наземні роботи допомагають рятувати життя бійців, бо у ході бою рахунок йде на секунди.

Після випробувань з’явилися певні напрацювання щодо удосконалення роботизованої платформи. Їх узагальнили і передали виробникам для подальшої модернізації, — розповів заступник начальника військово-медичного центру основного командного пункту ОСУВ «Хортиця» полковник медичної служби Костянтин Кіщук.

Нагадаємо, влітку минулого року в Україні почали серійно виробляти роботизовану платформу Ratel Н, яка призначена для евакуації поранених бійців з поля бою. Робот може перевозити близько 400 кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей.