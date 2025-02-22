Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПС. Фото:

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Сили оборони України завдали удару по російській нафтоперекачувальній станції на Кубані.

У четвер, 20 лютого, підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по нафтоперекачувальній станції «Нововеличківська» у Краснодарському краї росії. Ця НПС обслуговує нафтопровід «Тихорецьк — Новоросійськ-2». Про це Генеральний штаб ЗСУ 22 лютого повідомив у Facebook.

Росіяни намагалися збити українські засоби ураження наземними системами протиповітряної оборони та гелікоптери Ка-52.

Зазначається, що атаковані Україною елементи інфраструктури задіяні у забезпеченні російської армії. Результати ураження уточнюються.

Бойова робота по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме, — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що українські безпілотники 20 лютого атакували нафтоперекачувальну станцію «Нововеличковська» у Краснодарському краї рф. Удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, знеструмилась і зупинила перекачування нафти. Зараз росіяни встановлюють суму збитків.